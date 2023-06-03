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خليك واعى.. لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش (إنفوجراف)

السبت، 03 يونيو 2023 01:24 م
خليك واعى.. لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش (إنفوجراف) نفى الشائعات

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نفت محافظة شمال سيناء الأنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.

وأكدت محافظة شمال سيناء، أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، مُشددةً على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكل أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع.

وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات  التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرةً إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءاً من شهر مايو 2023.

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