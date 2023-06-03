التعليم توجه المديريات بصرف حافز إثابة للعاملين بمنظومة الامتحانات الإلكترونية

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بصرف حافز أثابة للعاملين علي منظومة الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وافق صرف حافز إثابة.

وأكدت الوزارة أن الفئات المستهدف حصولها علي حافز الأثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي 2023، في الإدارات التعليمية "مدير الإدارة وكيل الإدارة والتعليم الثانوي رئيس قسم التطوير و3 اخصائيين تطوير ممن عمل في رفع الأسئلة الإلكترونية على منصة الامتحانات ورئيس قسم الاحصاء و2 من العاملين بقسم الاحصاء بالإدارج ومسئول التوجيه المالي والإداري بالإدارة ومسئول أمن الإدارة بإجمالي 12 فرد بكل إدارة.

وأكدت وزارة التعليم، أنه بالنسبة للمدارس الثانوي بالادارة " مدير المدرسك واخصائي التطوير الاساسي it، واخصائي الحكومة الالكترونية مسئول الاحصاء ومسئول التوريدات وعامل" بإجمالي 5 أفراد بكل مدرسة، مع الاخذ في الاعتبار أن الادارة التي تستوفي المستندات صحيحة وبشكل سريع شوف تقوم بالصرف للمستحقين علي أن توافي بأقرار تسوية المبالغ المتصرف معتمدا بعد الصرف وارساله للوزارة.

وذكرت الوزارة: يصل حافز الإثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الاول والثاني إلى 4 آلاف جنيه لمدير المديرية، مشيرا إلي أنه في حالة وجود شخص واحد بالمدرسة يعمل فني اخصائي تكنولوجي وحكومة الكترونية يتم صرف 1500 جنيه، ولا يجوز تخطي قيمة المبالغ المخصصة للمديريات والإدارات التعليمية، أو صرف مبالغ من مخصصات أي جهة لأي فرد من الجهات الأخري.