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غدا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

السبت، 03 يونيو 2023 05:30 م
غدا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تفتح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2022، غدا الأحد ولمدة 15 يوماً، وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2022 ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم الموافق 2023/6/4.

وأضاف "مدير المديرية " أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

 اللينك التالى https://www.cairomoe.net/.


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