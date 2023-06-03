التعليم تتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.. صور

كتب محمود طه حسين

تابعت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لجان امتحانات الثانوية العامة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال طلبة امتحان إتمام الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2022، ورافقتها فى الزيارة فاتن مدكور مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية و أحمد شفيق وكيل الإدارة.

و أشادت سمية الخطيب وكيل المديرية بالجهود المبذولة وقدمت التحية والشكر لمديرى المدارس وجميع العاملين بالمدارس المستقبلة لطلبة الثانوية العامة، وخاصة العاملات لما بذلوه من جهد حقيقي يعكس مدى تحملهم للمسئولية وإنتمائهم للمؤسسات التربوية العريقة.

وأوضحت سمية الخطيب أن المدارس على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، مضيفة أنه تم التوجيه والمتابعة لتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.