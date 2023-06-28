حصاد الوزارات.. وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه "فكة" بمناسبة عيد الأضحى

شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
النقل: انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية أول أيام العيد
وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ
التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بأول أيام عيد الأضحى
التعليم العالى: المستشفيات الجامعية زادت من 88 إلى 120 مستشفى خلال 9 سنوات
وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الأضحى المبارك
وزارة الصحة: تليفونات البعثة الطبية للحج مستمرة فى العمل حتى عودة آخر حاج
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انتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف LRT فى أول أيام عيد الأضحى
10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة كبيرة فى قطاع المستشفيات الجامعية
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