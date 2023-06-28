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حصاد الوزارات.. وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه "فكة" بمناسبة عيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه "فكة" بمناسبة عيد الأضحى الـ 20 جنيه الجديدة
كتب محمد صبحى

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شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
النقل: انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية أول أيام العيد
وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ
التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل
انتظام حركة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بأول أيام عيد الأضحى
التعليم العالى: المستشفيات الجامعية زادت من 88 إلى 120 مستشفى خلال 9 سنوات
وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الأضحى المبارك
وزارة الصحة: تليفونات البعثة الطبية للحج مستمرة فى العمل حتى عودة آخر حاج

 


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