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أخبار 24 ساعة.. وزارة النقل تبدأ تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى

الإثنين، 19 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة النقل تبدأ تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى الاتوبيس الترددي
كتب سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة النقل تبدأ تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى "صور"
 
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