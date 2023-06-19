الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. وزارة النقل تبدأ تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى الإثنين، 19 يونيو 2023 12:00 ص الاتوبيس الترددي كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة النقل تبدأ تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى "صور" التعليم: لدينا 52 مدرسة تكنولوجية تطبيقية وطورنا مناهج التعليم الفني محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف للطلبة والخريجين الأحد.. اعرف الوظائف المطلوبة التعليم العالى: فتح باب التقديم لـ750 طالبا عائدا من الخارج للالتحاق بالجامعات دار الإفتاء تعلن الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفات والأربعاء أول أيام عيد الاضحى الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة الأيام المقبلة.. والأربعاء بداية فصل الصيف التعليم: ورقة اللغة العربية المتداولة قبل بداية الامتحان غير صحيحة وزارة الأوقاف: إقامة صلاة عيد الأضحى بمساجد الجمعة والساحات انتهاء تصحيح امتحانات التربية الدينية للثانوية العامة 2023 طلاب الثانوية العامة: أسئلة العربى سهلة ولكن هناك جزئيات تحتاج إلى تركيز الصحة تكشف معلومات مهمة بشأن استعداد الأنظمة الصحية لظهور الأوبئة وزير التعليم: نبذل أقصى جهودنا لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة التعليم ترصد 5 حالات غش بامتحان العربى للثانوية العامة 2023 زيادة عيادات البعثة الطبية المصرية في الأراضي المقدسة لـ17 عيادة بمكة والمدينة غلق كلى لكوبرى محمد فهمى ومحور المشير المتجه لمدينة نصر لاستكمال المونوريل 11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية (إنفوجراف) غدا انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة التعليم تقرر 8 يوليو امتحانات الدور الثانى للطلاب الدارسين بالخارج البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذى الحجة اليوم بعد غروب الشمس التموين تطرح خرافا حية للأضاحي بسعر 170 جنيها للكيلو القائم خليك واعى.. لا صحة لوجود عجز فى السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق (إنفوجراف) الصحة: إجراء اختبار الالتهاب الكبدي الفيروسي B ضروري للسيدة قبل أو أثناء الحمل وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية الجديدة محافظة القاهرة: 10 آلاف جنيه غرامة لمن يترك مخلفات الأضاحى بالشوارع اخبار مصر اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخر الاخبار الموضوعات المتعلقة وزارة النقل تبدأ تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى "صور" الأحد، 18 يونيو 2023 06:00 م أهداف مشروع الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى الأحد، 02 أبريل 2023 06:00 ص الطريق الدائرى يودع الميكروباص.. الأتوبيس الترددى يستعد للعمل فى القاهرة ..فيديو الأربعاء، 15 مارس 2023 11:00 م 49 محطة على الطريق الدائرى.. انطلاق الأتوبيس الترددى لأول مرة بمصر فى يونيو القادم الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:00 ص الأتوبيس الترددى يعمل لأول مرة بمصر فى يونيو.. تنفيذ 49 محطة على الطريق الدائرى وربطه بالشوارع الرئيسية بأنفاق وسلالم مشاة.. صناعة محلية ويعمل بالكهرباء.. ويتميز بوجود 3 أبواب وتكييف وحارة منعزلة لسهولة الوصول الإثنين، 13 مارس 2023 09:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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