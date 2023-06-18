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دار الإفتاء تعلن الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفات والأربعاء أول أيام عيد الاضحى

الأحد، 18 يونيو 2023 08:19 م
دار الإفتاء تعلن الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفات والأربعاء أول أيام عيد الاضحى دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بيانها الرسمي أن يومَ الاحد 18 يونيو 2023 هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو 2023 هو أول أيام ذي الحجة.
 
وقد تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو 2023 ، هو أول أيام ذي الحجة 1444هـ، وأن يومَ الثلاثاء الموافق 26 من شهر يونيو 2023 م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الاربعاء  الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام. 
 
 
 

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