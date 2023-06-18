التعليم: لدينا 52 مدرسة تكنولوجية تطبيقية وطورنا مناهج التعليم الفني

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، متابعا : نسعى لجعل مدارس التكنولوجية التطبيقية فى كل ربوع الجمهورية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، فى تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن لدينا 52 مدرسة تكنولوجية تطبيقية فى 4 سنوات عدد جيد للغاية، مشيرا إلى أن التعليم الفنى كان يواجه عدم حصول الخريج على عمل مناسب لأن نوعية الدراسة التى يتلقونها لا تناسب سوق العمل ومستقبل غامض بعد التخرج .

وأوضح عمرو بصيلة، أنه تم وضع استراتيجية فى عام 2018 تقوم على تطوير المناهج التعليمية بالتعليم الفنى بالتعاون مع القطاع الخاص يجعل الخريج جدير بالالتحاق بسوق العمل بصورة مباشرة .