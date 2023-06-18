اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية (إنفوجراف)

الأحد، 18 يونيو 2023 02:10 م
11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية (إنفوجراف) نصائح لشراء لحوم ذات جودة عالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‫وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من النصائح للمواطنين يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وجاءت النصائح كالتالي:
 
نصائج لشراء اللحوم
نصائج لشراء اللحوم
a819c385-00bf-4e39-b695-517ddb60563d

 
1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم. 
 
2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة
 
3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.
 
4-  أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.
 
5-  أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا و تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.
 
6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج  عند لمسه.
 
 7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.
 
 8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.
 
 9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .
 
10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك إثر غائر .
 
11-  تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة .
 

 


الزراعة

عيد الأضحى

اللحوم الحمراء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة