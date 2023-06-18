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وزير التعليم: نبذل أقصى جهودنا لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة

الأحد، 18 يونيو 2023 01:21 م
وزير التعليم: نبذل أقصى جهودنا لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية
كتب محمود طه حسين

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تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لجنة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية التى تضم عدد 353 طالب، وعدد 18 لجنة، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، حيث أشاد الوزير بهدوء وانضباط اللجان في المحافظة.
 
واطمأن الوزير، على أداء الطلاب فى الامتحان، والتأكد من الحل فى ورقة اجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.
 
وأكد الوزير، أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم.
 
ورافق الوزير والمحافظ، الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وتامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
 
وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية (15)
وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية
 

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية (16)
وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية
 

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية (17)
وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية
 

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية (18)
وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية
 

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية (19)
وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية
 

 


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