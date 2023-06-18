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طلاب الثانوية العامة: أسئلة العربى سهلة ولكن هناك جزئيات تحتاج إلى تركيز

الأحد، 18 يونيو 2023 12:27 م
طلاب الثانوية العامة: أسئلة العربى سهلة ولكن هناك جزئيات تحتاج إلى تركيز طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أكد طلاب الثانوية العامة سهولة الأسئلة بامتحان اللغة العربية، موضحين أن الأسئلة مباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط، ولكن هناك جزئيات منها النحو والقراءة المتحررة وسؤال القطعة بالأسئلة المقالية تحتاج إلى تركيز وفهم، متابعين: الأسئلة مناسبة لوقت الامتحان ولكن هناك جزئيات مخصصة للطالب الفائق.
 
من جانبه قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، أنه سأل الطلاب خلال جولته بلجان بمحافظة كفر الشيخ حول مستوى الامتحان فى اللغة العربية وأكد الطلاب أنه سهل وكانت هناك راحة على وجوه الطلاب ولو أن الأسئلة صعبة لكانت ظهرت على ملامحهم التوتر والقلق والحزم.
 
بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة العربية 2023، حيث شهدت اللجان تفتيش الطلاب بهدوء باستخدام العصا الإلكترونية للتأكد من عدم اصطحاب أو حيازة الطلاب أي وسيلة غش إلكترونية أو تقليدية، ونبهت اللجان على الطلاب بالتزام الانضباط والهدوء حرصا على أداء الامتحانات دون توتر أو قلق، مضيفة أن مدة الامتحان 3 ساعات تبدأ من التاسعة صباحا وهذه المدة مخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية والمقالية.
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة اللغة العربية هي أول مادة مضافة للمجموع، والأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة، مضيفة أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالى 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.
 
وأوضحت أن الطالب يتسلم كراسة بابل شيت للإجابة عن الأسئلة الاختيارية وورقة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على الطالب التأكد من تدبيس ورقتى الإجابة معا، موضحة أن هناك ضمانات كثيرة تحافظ على حقوق الطالب في أوراق إجاباته دون تداخل مع زملائه منها الباركود الموجود في أوراق الامتحان، حيث طالبت الوزارة بضرورة انتباه الطالب لتدبيس ورقتى الإجابة معا قبل مغادرة لجنة الامتحان.
 
 
 
 

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