التموين تطرح خرافا حية للأضاحي بسعر 170 جنيها للكيلو القائم

كتب مدحت وهبة

تستعد منافذ الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة شوادر لطرح الخراف الحية بسعر 170 جنيها للكيلو القائم، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، كما تطرح كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو و160 جنيه كيلو اللحوم المجمدة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، فى إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وأن فتح الاعتماد المالى بقيمة 10 ملايين دولار ساهم فى زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتى إلى 12 ألف رأس، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها. وأكد أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ فى الأسواق، فضلاً عن إقامة 36 شادرا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائيه على مستوى الجمهورية وذلك لبيع الخراف الحية، وفقا للضوابط والاشتراطات.