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محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف للطلبة والخريجين الأحد.. اعرف الوظائف المطلوبة

الأحد، 18 يونيو 2023 06:50 م
محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف للطلبة والخريجين الأحد.. اعرف الوظائف المطلوبة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.
 
وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:
 
-مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
 
-مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
 
-عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).
 
-كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).
 
وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:
 
-تأمين اجتماعي.
-تأمين صحي.
-تأمين على الحياة.
-بدل وجبة.
-حوافز.
-بدل مواصلات في بعض الفروع.
 
ونوه الجهاز إلى أنه يجرى التواصل للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

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