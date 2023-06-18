اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لوجود عجز فى السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق (إنفوجراف)

الأحد، 18 يونيو 2023 04:26 م
خليك واعى.. لا صحة لوجود عجز فى السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق (إنفوجراف) خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

أكدت وزارة التموين أنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، مُشددة على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

أوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية، يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرة إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

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التموين

السلع الاستراتيجية

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اليوم السابع بلس



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