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الصحة تكشف معلومات مهمة بشأن استعداد الأنظمة الصحية لظهور الأوبئة

الأحد، 18 يونيو 2023 01:17 م
الصحة تكشف معلومات مهمة بشأن استعداد الأنظمة الصحية لظهور الأوبئة معلومات هامة بشأن استعداد الأنظمة الصحية لظهور الأوبئة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد أي تقارير علمية عن وجود فيروس جديد منتشر حاليا.
 
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن ضرورة استعداد الأنظمة الصحية للاستجابة لتفشي مرض قد يكون أكثر فتكا" من كوفيد 19، يشير إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ صحي أو فيروسات قد تظهر قريبا.
 
 
واستكمل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن  تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية لمنع الجوائح المستقبلية، لم يشير إلى التنبؤ بوجود وباء أو فيروس معين قابل للانتشار حول العالم.
 
معلومات هامة بشأن استعداد الأنظمة الصحية لظهور الأوبئة
معلومات هامة بشأن استعداد الأنظمة الصحية لظهور الأوبئة

 


الصحة

فيروس جديد

الامراض الوبائية

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