الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين الاحتياجات السبت، 10 يونيو 2023 05:03 م وزير التموين إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزة لاستقبال الطلاب الإثنين المقبل وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجى فى السويس باستثمارات 1.5 مليار جنيه وزير التموين: إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع وفق أحدث التكنولوجيا العالمية ارتفاع توريد القمح المحلى لـ3.4 مليون طن حتى الآن السكة الحديد تشغل قطارات إضافية لعيد الأضحى بدءا من 22 يونيو الأعلى للجامعات يناقش أساليب تصنيع لوحات المرور بخامات محلية للحد من الاستيراد 5 محظورات هامة لطلاب الثانوية.. عدم الاعتداد بالإجابة فى كراسة الأسئلة الأبرز التعليم توصى بتوفير الهدوء بلجان امتحانات الثانوية العامة وحسن معاملة الطلاب الأرصاد: طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة التموين: احتياطي القمح يكفى أكثر من 5.9 شهر واستمرار التوريد حتى آخر أغسطس وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين مياه الشرب بالجيزة تنفى انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بالمحافظة الرى تشن حملة لإزالة آبار المياه الجوفية المخالفة بغرب الدلتا مرصد الأزهر: 30 عملية إرهابية بأفريقيا في مايو خلفت 258 ضحية رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود.. صور وزيرة التضامن تودع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة الدولي.. صور التموين الغذاء اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة الأربعاء، 15 مارس 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. مواصفات امتحانات الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:05 م حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الأربعاء، 08 مارس 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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