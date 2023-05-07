الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. التموين تعلن آليات تكلفة إنتاج الخبز للمخابز واستمرار طرح الرغيف المدعم بـ5 قروش الأحد، 07 مايو 2023 12:00 ص الخبز المدعم إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار - وزير الصحة: تطوير خدمات العلاج الطبيعي في 761 قسمًا بالمستشفيات والوحدات التموين: نتوقع توريد 4 ملايين طن قمح من المزارعين نهاية الموسم الحالى التموين تعلن آليات تكلفة إنتاج الخبز للمخابز واستمرار طرح الرغيف المدعم بـ5 قروش وزارة الصحة: افتتاح وتطوير 9 أقسام للعلاج الطبيعي في 6 محافظات التعليم: استقرار سيستم الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى التعليم تحدد خطوات أداء الامتحان الإلكترونى للطلبة المصريين فى الخارج.. صور تعليمات أداء الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام سعر الرغيف المدعم على بطاقات التموين بعد تحريك سعر السولار.. التفاصيل التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالفا و564 حالة تعد الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وطقس بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة متى يولد هلال شهر ذو القعدة 1444 هجريا.. الحسابات الفلكية ترد التعليم تعلن إتاحة تحميل امتحانات الطلبة المصريين بالخارج نسخة pdf تعليم الجيزة: تصحيح امتحانات النقل أولا بأول وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.2 مليون طن حتى الآن التموين تضع آليات محاسبة المخابز على صرف الخبز خارج نطاق المحافظة إجازة عيد الأضحى المبارك 2023.. الوقفة 27 يونيو وأول أيام العيد الأربعاء الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل منها 8 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية محافظة الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب.. اعرف التفاصيل رئيس جامعة حلوان: أنهينا 70% من مخطط تحويل كليتي التربية الرياضية لنوادٍ رياضية وزير الزراعة يتوجه إلى واشنطن للمشاركة بمؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي وزير الأوقاف يقرر صرف 1000 جنيه للمتميزين فى الدعوة الإلكترونية اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: نتابع تطبيق تعريفة المواصلات وعقوبات للمخالف الجمعة، 05 مايو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34.55 مليار دولار بنهاية أبريل الخميس، 04 مايو 2023 12:27 ص أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية للنازحين من السودان الأربعاء، 03 مايو 2023 12:04 ص أخبار 24 ساعة..مدة الدراسة بالطب 5 سنوات وعامان تدريبا إجباريا الإثنين، 01 مايو 2023 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. إجراء الفحص الطبي لـ176 ألفا من راغبي الزواج خلال شهرين الأحد، 30 أبريل 2023 12:03 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة