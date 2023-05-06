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التعليم تحدد خطوات أداء الامتحان الإلكترونى للطلبة المصريين فى الخارج.. صور

السبت، 06 مايو 2023 09:48 ص
التعليم تحدد خطوات أداء الامتحان الإلكترونى للطلبة المصريين فى الخارج.. صور وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات ودليل أداء الامتحان الإلكترونى للطلبة المصريين فى الخارج عبر موقع الوزارة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى.

بدأت اليوم السبت امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج إلكترونيا لصفوف النقل، حيث يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خلال الرابط التالى:

https://exam.abroad.moe.gov.eg/

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "ابناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2023/2022.

وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن.

كما تشمل التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من اليوم السبت 6 مايو 2023 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.

 

 


التربية والتعليم

امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

امتحانات صفوف النقل

ابناؤنا فى الخارج



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