تعليمات أداء الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام

كتب محمود طه حسين

وجهت المدارس الثانوى، تعليمات بشأن أداء الامتحان الإلكترونى للفصل الدراسى الثانى والذى انطلق اليوم السبت، موضحة أنه يمنع تقسيم شاشة التابلت أثناء أداء الامتحان، لأن تقسيمها سوف يؤدى إلى الخروج من منصة الاختبارات وغلق الامتحان، كما يمنع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح ثغرات أو تهكير التابلت بهدف الغش .

وتابعت المدارس : يمنع إلغاء شريط المهام أسفل الشاشة أو تغيير شكل الشاشة إلى الشكل الأسود وتحديث التابلت ومنصة سويفت اسيس وزيادة زمن توقف الشاشة إلى 30 دقيقة وشحن بطارية التابلت بالكامل، مؤكدة أن الطلاب يؤدون الامتحان عبر الشبكة الرئيسية " سكول".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الأصلى للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى فى بداية الامتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائى التطوير التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

وكانت المديريات التعليمية، حددت فئات من طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد لهم امتحانات الفصل الدراسى الثانى ورقيا، وشملت الفئات الاتى:

- طلاب المنازل تعقد لهم الامتحانات ورقية داخل المدارس بلجان مؤمنة.

- الطلاب الذين يتعرضون لمشاكل تقنية أثناء الامتحان الإلكترونى تعقد لهم الامتحانات ورقية فى نفس اليوم الذين تعرضوا فيه لمشكلات تقنية منعتهم من أداء الامتحان الإلكترونى.

- طلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت تعقد لهم الامتحانات ورقية.

- طلاب المدارس التى لا يتوافر بها شبكة إنترنت تعقد لهم الامتحانات ورقية.

- يعقد امتحان تكميلى للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسى الأول بعذر مقبول عقب انتهاء امتحان مواد الفصل الدراسى الثانى فى نفس اليوم وبوقت كاف.

- تستمر الامتحانات للطلاب حتى وإن اعترضتها إجازة رسمية.