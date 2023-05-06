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تعليم الجيزة: تصحيح امتحانات النقل أولا بأول وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف

السبت، 06 مايو 2023 01:30 م
تعليم الجيزة: تصحيح امتحانات النقل أولا بأول وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، انتظام طلاب صفوف النقل داخل اللجان، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدى اليوم السبت الموافق 6 مايو طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، كما أدى طلاب الصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي امتحان مادة اللغة العربية.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات خاصة لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بشأن متابعة أعمال امتحانات النقل، مشددة على ضرورة متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية، ومتابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط.

ووجهت المديرية الإدارات التعليمية بإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق، والتأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح، منوهة أن على جميع الموجهين الانتهاء من نسبة 5% و 10% في اليوم التالي لأعمال التصحيح.

ولفتت المديرية إلى ضرورة التأكد يوميا من رفع الامتحانات الأول والثاني على المنصة مع التأكيد على الموجهين بالتأكد من الصف الدراسي واسم المدرسة، وأن يتم وضع امتحانات إدارتي (أكتوبر وحدائق أكتوبر) من توجيه إدارة أكتوبر ويتم رفعه على المنصة بمعرفة تطوير إدارة أكتوبر، فضلا عن مراجعة أعمال الصيانة والوصلات الكهربائية للتأكد من النظافة ومخاطبة الأحياء برفع الإشغالات.


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جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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