اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 06 مايو 2023 03:10 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
 
-الطماطم بـ 8.5 جنيه
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيه.
 
 
 
‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14.5 جنيه.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.
 
 
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة 12.5جنيه .
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13 جنيها 
 
 
 
‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
 
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ  بـ 8.5 جنيه.  .
 
 
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيهات
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.
 
 
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.
 
 
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
 
 
‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه .
 
 
 
-الموز البلدى 15 جنيها.
 
 
 
 
 
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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