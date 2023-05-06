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التموين: نتوقع توريد 4 ملايين طن قمح من المزارعين نهاية الموسم الحالى

السبت، 06 مايو 2023 07:36 م
التموين: نتوقع توريد 4 ملايين طن قمح من المزارعين نهاية الموسم الحالى وزارة التموين
محمد شعلان

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أكد المهندس كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، أن الموسم الحالي لتوريد القمح من الفلاحيين مبشر للغاية، مشيرا إلى أن السعر الموضوع لشراء القمح من المزارع 1500 جنيه، وهذا السعر عادل من وزارات التموين والزراعة والمالية.
 
وأضاف كمال هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم السبت، أننا ما زلنا في بداية الموسم ووصلنا إلى 1.2 مليون طن من القمح، وهذا يعادل ضعف ما تم توريده خلال هذه الفترة من العام الماضي وكانت نصف مليون طن. 
 
وتابع: "موسم توريد القمح مبشر وإحنا ما زلنا في بداية الموسم، والموسم ينتهي في 15 أغسطس، وما زلنا في أول شهر مايو، وحصلنا على 25% فقط مما تم حصده من المزارع، ونتوقع أن نتخطى 4 ملايين طن من توريد القمح". 

وزارة التموين

التموين

توريد القمح

قمح الفلاحين

وزارة الزراعة



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