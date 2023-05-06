اليوم السابع
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وزير الزراعة يتوجه إلى واشنطن للمشاركة بمؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي

السبت، 06 مايو 2023 07:32 م
وزير الزراعة يتوجه إلى واشنطن للمشاركة بمؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح
كتبت أسماء نصار

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غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لحضور مؤتمر المناخ الذى سينعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن فى الفترة من 8 - 10 مايو الجارى، بدعوة من وزير الزراعة الأمريكى توماس فيلساك .

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر المبادرة الامارتية الامريكية حول الابتكار الزراعى كما يناقش عدد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بالمناخ والتاثيرات المناخية العالمية التى يواجهها العالم .

ويشارك القصير في الجلسة الافتتاحية وعدد من الجلسات الحوارية التي تتناول قضايا تتعلق بتوجهات الدول وخططها في مجابهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية على هامش المؤتمر سوف يعقد القصير مباحثات ثنائية مع المسؤولين والمشاركين في المؤتمر.

الزراعة

المناخ

التغيرات المناخية

قمة المناخ



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