وزير الزراعة يتوجه إلى واشنطن للمشاركة بمؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لحضور مؤتمر المناخ الذى سينعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن فى الفترة من 8 - 10 مايو الجارى، بدعوة من وزير الزراعة الأمريكى توماس فيلساك .

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر المبادرة الامارتية الامريكية حول الابتكار الزراعى كما يناقش عدد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بالمناخ والتاثيرات المناخية العالمية التى يواجهها العالم .