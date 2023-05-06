التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.2 مليون طن حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح ‏المحلي، مؤكدة أن نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد، وصلت إلى 1.2 مليون طن بنقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن التى تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً.

‏وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن التقرير الوارد إليه أكد أيضا ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، وأشار ‏إلى أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد.

ووجه الوزير ‏مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ‏معاون الوزير إنه يتم تسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، كما يتم التنسيق مع ‏مباحث التموين بهذا الصدد وأن الوزير يتابع يومياً مع مديري المديريات نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي في اي اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.‏