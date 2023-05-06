وزير الأوقاف يقرر صرف 1000 جنيه للمتميزين فى الدعوة الإلكترونية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف إثابة قدرها ألف جنيه لكلٍّ من:
1- شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد - مديرية أوقاف القليوبية.
2- محمود علي حسن علي - مديرية أوقاف سوهاج.
3- أسامة السيد محمد حسن سعفان - مديرية أوقاف المنوفية.
4- علي إسماعيل علي صابر - مديرية أوقاف دمياط.
5- عبد الله جاد أحمد الإمام - مديرية أوقاف بور سعيد.
وإثابة قدرها خمسمائة جنيه لكل من :
1- إبراهيم عبد الله محمد عبده - مديرية القاهرة - إدارة الشروق.
2- سعيد محمد ابراهيم محمد علام - مديرية البحيرة - إدارة إيتاي البارود ثان.
3- محمد مصطفي صالح سيد - مديرية القاهرة - إدارة النزهة.
4- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج - إدارة جنوب دار السلام.
5- أشرف محمود عبد الحكيم محمد - مديرية المنيا - إدارة مغاغة.
وذلك لتميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية.
وسيتم نهاية شهر مايو تكريم الأكثر تميزًا على مستوى الجمهورية من المديريات والإدارات.
وعلى الآتية أسماؤهم الحضور يوم الاثنين الموافق 8/ 5/ 2023م الساعة العاشرة صباحًا لتسلم شهادة التكريم من رئيس القطاع الديني، بشأن تميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، وهم:
1- د. أسامة فخري الجندي - الديوان العام.
2- محمد إبراهيم عبد الله عسكر - الديوان العام.
3- محمد رجب صديق - الشرقية.
4- محمد جمعة عبدالفتاح - البحيرة.
5- عبدالرحمن تاج إبراهيم - القاهرة.
6- محمد جابر كامل السيد - المنيا.
7- أحمد عبد السعيد محمد أبو طالب - الجيزة.
8- وسام على السيد - الإسكندرية.
9- حسام الدين عبد الفتاح نصار - الغربية.
10- أحمد محمد عبد النبي - الدقهلية.
11- سعيد سيد محمد عبد الواحد - بني سويف.
12- إبراهيم عبد الله محمد عبده - القاهرة - الشروق.
13- سمير هاشم محمد بدوي - الإسكندرية - الدخيلة والعجمي.
14- محمد ممدوح عبد الغني عثمان - دمياط - كفر سعد.
15- عبدالسلام رمضان عبد السلام محمد الشيخ - البحيرة - إيتاي البارود أول.
16- عماد محمد إبراهيم السيد - الشرقية - شبرا النخلة.
17- على محمد على أبو زيد - بني سويف - الفشن.
18- علي ابراهيم علي عثمان - الفيوم - طامية ثان.
19- شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد - مديرية أوقاف القليوبية.
20- محمود علي حسن علي - مديرية أوقاف سوهاج.
21- أسامة السيد محمد حسن سعفان - مديرية أوقاف المنوفية.
22- علي إسماعيل علي صابر - مديرية أوقاف دمياط.
23- عبد الله جاد أحمد الإمام - مديرية أوقاف بور سعيد.
24- سعيد محمد ابراهيم محمد علام - مديرية البحيرة - إدارة إيتاي البارود ثان.
25- محمد مصطفي صالح سيد - مديرية القاهرة - إدارة النزهة.
26- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج - إدارة جنوب دار السلام.
27- أشرف محمود عبد الحكيم محمد - مديرية المنيا - إدارة مغاغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة