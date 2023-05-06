التعليم: استقرار سيستم الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى

كتب محمود طه حسين

أكدت المدارس الثانوى، استقرار سيستم الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، فى أول يوم بالامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسى الثانى، موضحة أن الطلاب استطاعوا الدخول على المنصة لأداء الامتحان.

كما وجهت المدارس طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظة على كود الاختبار من الفقد أو المسح طول فترة الاختبار لحين الانتهاء من الامتحان، موضحة أن الكود متاح طباعته مره واحده فقط وعند تسليمه للطالب أصبح مسؤليته، حيث يستخدم كود الامتحان فى الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية.

وأكدت المديريات التعليمية، أن الأسئلة جاءت وفق نظام التقييم الجديد تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، حيث يؤدى الطلاب اختبار اللغة العربية وبعض المواد الأخرى وفق الجداول المعتمدة على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس .

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على اى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على كافة استعدادات وإجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأى حالات غش.

فيما وجه الوزير بتوزيع اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الاسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة فى الأسئلة وقياس نواتج التعلم.