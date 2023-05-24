اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "الزراعة" تطرح لحوما بلدية فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الزراعة" تطرح لحوما بلدية فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار: 

وزير التعليم: باركود على ورقة البابل شيت والإجابة بامتحانات الثانوية العامة
فرصة أخيرة.. إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023
التعليم تعلن موعد التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال
التضامن تستعرض جهود بنك ناصر فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية
وزير الصحة يبحث مع تحالف الـ«جافى» إدراج لقاحات جديدة إلى جدول التطعيمات الإجبارية
 
رضا حجازى يتفقد امتحانات العملى للدبلومات.. ويؤكد: تطوير التعليم الفنى لدعم الصناعة

الخط الأول للقطار السريع هيوصلك من السخنة لمطروح فى 3 ساعات

إلغاء امتحان الإعدادية لطالبين وإحالة آخر للنيابة والتحقيق مع 2 ملاحظين ببنى سويف

الزراعة تطرح لحوما بلدية فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو

الصحة تكشف حقيقة ظهور وباء محتمل.. اعرف التفاصيل

وزيرة التضامن: تكلفة تمويل مشروع "حياة كريمة يتجاوز تريليون جنيه

الزراعة تخصص أرقاما للإبلاغ عن احتكار الأعلاف ورفع أسعارها فى الأسواق

وزارة الزراعة تطرح بيضا بأسعار مخفضة فى منافذها بمحافظات الجمهورية

الأوقاف: ننسق مع التضامن لتوزيع 1500 طن "لحوم أضاحى" على الأسر الأولى بالرعاية

الصحة تكشف الخدمات المقدمة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

الصحة تكشف الخدمات الطبية لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

 

 

 


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