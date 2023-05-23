الصحة تكشف حقيقة ظهور وباء محتمل.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حول ما ينشر عن تحذير منظمة الصحة العالمية حول ظهور وباء مقبل محتمل.

وقال حسام عبد الغفار " إن بيان منظمة الصحة العالمية لم يعلن عن ظهور وباء جديد بشكل قاطع، بل إن المنظمة وجهت العالم بضرورة الاستعداد لظهور أى وباء جديد وعدم الانتظار حتى حدوثه.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار : إن الوباء يمكن أن يحدث في أي وقت، سواء كان قريبا أو بعيدًا، وعلى العالم أن يكون مستعدًا ويتعلم من الدروس المستفادة من جائحة كورونا"