اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى المعاشات التقاعدية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:16 م
وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى المعاشات التقاعدية وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى المعاشات التقاعدية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، مع نظيره العراقي أحمد الأسدي سبل تعزيز التعاون في قضايا العمل، جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة مع الوزير العراقي، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور وزراء عمل، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
 
وناقش الوزيران سبل تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية وورثتهم، ممن سبق لهم العمل بالعراق، على مستحقاتهم المتأخرة.
 
وبحسب بيان صحفي  قدم وزير العمل العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا باحتضانها أعمال الدورة الـ 49 ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات الدورة، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف المجالات.
 
كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، وحرصه تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، منوها إلى أن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء مستحقات العمالة المصرية، وأنها قامت من خلال لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق، باستخراج بطاقات دفع لمستفيدي الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي من المصريين الذين كانوا يعملون في دولة العراق، فضلا عن مناقشة المشاكل التي تواجه هؤلاء المستفيدين بالنسبة للقطاع الحكومي وتسعى لتطبيق ذلك على العاملين بالقطاع الخاص.
 
ومن المقرر أن ينعقد اجتماع مماثل مع الوفد العراقي غدًا الأربعاء للوقوف على آخر المستجدات بشأن مستحقات "المعاشات التقاعدية".
 

القوى العاملة

المعاش التقاعدى للعاملين بالعراق

المصريين العاملين بالعراق

مؤتمر العمل العربى



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: اتفاقية مصرية سعودية لقياس مستوى العامل قبل سفره للرياض

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:48 ص

وزير القوى العاملة: الرئيس السيسى داعم لقضايا العمل وتوجيهاته تعزز مواقفنا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:03 ص

وزير القوى العاملة يلتقى نظيره المغربى: تعاون وتنسيق فى القضايا المشتركة

الإثنين، 22 مايو 2023 05:58 م

منظمة العمل العربية تسلم وزير القوى العاملة درعا تقديرا لجهوده فى قضايا العمال

الإثنين، 22 مايو 2023 12:46 م

وزير القوى العاملة بمؤتمر العمل العربى: مصر مستمرة في تعزيز دورها القومي

الإثنين، 22 مايو 2023 11:49 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة