وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى المعاشات التقاعدية

كتبت آية دعبس

بحث وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، مع نظيره العراقي أحمد الأسدي سبل تعزيز التعاون في قضايا العمل، جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة مع الوزير العراقي، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور وزراء عمل، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وناقش الوزيران سبل تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية وورثتهم، ممن سبق لهم العمل بالعراق، على مستحقاتهم المتأخرة.

وبحسب بيان صحفي قدم وزير العمل العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا باحتضانها أعمال الدورة الـ 49 ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات الدورة، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف المجالات.

كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، وحرصه تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، منوها إلى أن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء مستحقات العمالة المصرية، وأنها قامت من خلال لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق، باستخراج بطاقات دفع لمستفيدي الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي من المصريين الذين كانوا يعملون في دولة العراق، فضلا عن مناقشة المشاكل التي تواجه هؤلاء المستفيدين بالنسبة للقطاع الحكومي وتسعى لتطبيق ذلك على العاملين بالقطاع الخاص.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع مماثل مع الوفد العراقي غدًا الأربعاء للوقوف على آخر المستجدات بشأن مستحقات "المعاشات التقاعدية".