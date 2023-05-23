الصحة تكشف الخدمات المقدمة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت زيادة عدد مراكز العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى 319 مركزًا على مستوى الجمهورية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن إجراء الفحص الطبي لـ 194 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، منذ انطلاقها في 26 من شهر فبراير الماضي.

يذكر أنه يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكد إن).