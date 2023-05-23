فرصة أخيرة.. إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

كتب محمود طه حسين

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقديم لتسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية كفرصة أخيرة أمام الطلاب الذين تأخروا عن تسجيل الاستمارة، موضحة، إن الوزارة فتحت موقع تسجيل استمارة الدبلومات الفنية من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى بمدرسة الشهيد النقيب أحمد حسين فهمى الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات لدبلوم المدارس الفنية.

وقد رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد عبد المقصود مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعى، والدكتور السيد حامد المسئول عن الجدارات والتقييم والتحقق، والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكد الدكتور رضا حجازى حرص الوزارة على أهمية تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني لدوره الهام في دعم الصناعة المصرية، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم الفني، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الإقتصاد المصري لدفع عجلة التنمية والبناء.

وقد تفقد الدكتور رضا حجازى ورشة صيانة وإصلاح السيارت، حيث يتم الاختبار فى مادة (برنامج فنى صيانة إصلاح السيارات)، طبقًا لمنهجية الجدارات، كما أجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول الامتحان وتخصصاتهم، ومدى استفادتهم من التدريب وتطبيقه عمليًا، ومدى تدريبهم على هذه التطبيقات خلال الدراسة.

كما تفقد الوزير ورشة صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية أثناء اختبار مادة (ميكانيكا صيانة وإصلاح) طبقا للتعليم والتدريب المزدوج، وأطمأن الوزير من الطلاب على الامتحان، كما تحدث مع المقيٍمين للمادة العملية حول مدى إتقان الطلاب للمهمة التى يتم تطبيقها ومدى مناسبة وقت إنجازها.

وتفقد الوزير أيضا ورشة تركيبات ومعدات كهربائية، أثناء امتحان مادة (تدريبات مهنية) طبقا للتعليم والتدريب المزدوج، وسأل الوزير الطلاب عن مدى استفادتهم من تدريباتهم داخل المصانع.

كما تفقد الوزير غرفة التقييم والتحقق الداخلى (كنترول الجدارات)، واطلع على ملفات الإنجاز التى تحتوى على توثيق نشاط الطلاب المهارى خلال الثلاث سنوات، حيث يتم تقييم الطلاب من خلال لجنة ثلاثية مكونة من 2 من الخبراء المتخصصين فى مجال المهنة من الوزارة، وممثل سوق العمل، حيث يتم تقييم ملفات الإنجاز عقب الانتهاء من اختبارات المهارات العملية للطلاب.

وقد أشاد الدكتور رضا حجازي بملفات التقييم والإنجاز، والجهد المبذول، موجهًا بالاستدامة فى هذا العمل وتطويره، كما وجه بتوثيق الطالب بنفسه أعماله وتجربته داخل المدرسة،وأفضل الأعمال.

والجدير بالذكر أن امتحانات هذا العام طبقًا لمنهجية الجدارات تتم للعام الثانى، فى عدد (23) محافظة، بعدد (44) لجنة، وإجمالى عدد الطلاب (9654) فى (19) مهنة تم تطويرها طبقًا للجدرات المطلوبة فعلياً لسوق العمل، كما أن سوق العمل يشارك فى تقييم مهارات خريجى المدارس الفنية.

وبالنسبة لمدرسة الشهيد النقيب أحمد حسين فهمى الصناعية العسكرية تعمل من خلال نظامين: النظام الأول قائم على منهجية الجدارات وإجمالى عدد طلاب الصف الثالث (453) طالب من خلال 11 مهنة، والنظام الثانى قائم على التعليم والتدريب المزدوج من خلال 3 مهن (صيانة وإصلاح سيارات، وصيانة وإصلاح معدات، وصيانة وإصلاح معدات ميكانيكية) وتضم عدد 54 طالبًا.