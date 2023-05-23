الزراعة تخصص أرقاما للإبلاغ عن احتكار الأعلاف ورفع أسعارها فى الأسواق

كتبت أسماء نصار

خصصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أرقام 01551183225 - 01551183224 للتواصل والإبلاغ عن طريق الواتس اب للمخالفين لقرارات الحكومة ببيع خامات العليقة و الأعلاف بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الاحتكار ورفع السعر.

يشار إلى أن جميع المخالفات التى يتم صبعها تحال إلى النيابة العامة لمخالفاتها للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة.

وأكدت وزارة الزراعة أن الحملات الفجائية التى يتم شنها مستمره من قبل وزارتى الزراعه والتموين وكافة الجهات الرقابيه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة و فول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023 شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار.

وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الافراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 مليون طن منهم 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.