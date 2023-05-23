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الخط الأول للقطار السريع هيوصلك من السخنة لمطروح فى 3 ساعات

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:00 م
الخط الأول للقطار السريع هيوصلك من السخنة لمطروح فى 3 ساعات القطار السريع
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل أن الزمن الذى يقطعه الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة لمطروح فى 3 ساعات تقريبا، بالقطار السريع، حيث تنفذ مصر الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، ومن المقرر ان يعمل نهاية 2024.

ويتم تنفيذ 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم.

وفى النقاط التالية نوضح أهم المعلومات عن الخط الأول للقطار السريع ومحطاته ومساره.

الخط الأول سيطلق عليه "الخط الأخضر".

الخط يربط العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح.

الخط سيعمل عليه قطار اقليمى سرعته 160 كم وقطار سريع سرعته 250 كم.

يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة.

يضم الخط 23 محطة  منها محطات رئيسية يمر عليها القطار السريع، ومحطات إقليمية.

الخط يضم قطار نقل البضائع و سرعته 120 كيلو مترا /ساعة.


محطات القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

القطار الكهربائي

النقل

مشروعات النقل



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