وزارة الزراعة تطرح بيضا بأسعار مخفضة فى منافذها بمحافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر 243 منفذا فى المحافظات، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضخ المزيد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأوضحت الوزارة أنه تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20-30% لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023 شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالى 66 مليون دولار وحوالى 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 30 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 6 مليون دولار، وهو ما ساعد على تراجع أسعار البيض والدواجن فى الأسواق.

وقال وزير الزراعة، إن إجمالى ما تم الافراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023، 5 ملايين طن منهم 3.7 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 2.4 مليار دولار.