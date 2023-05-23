الزراعة تطرح لحوما بلدية فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو

كتبت أسماء نصار

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لحوما بلدية فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو، إلى جانب سلع غذائية عديدة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق.

وتوفر الوزارة جميع أنواع السلع من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن؛ بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% أحيانًا، حيث يمكن للمواطن شراء أي سلعة يحتاجها.

وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ خلال العام الحالى، لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.