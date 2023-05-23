اليوم السابع
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الأوقاف: ننسق مع التضامن لتوزيع 1500 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:07 م
الأوقاف: ننسق مع التضامن لتوزيع 1500 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

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أكد الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف أنه يتم توزيع 1500 طن لحوم صكوك أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن الاجتماعىُ للفئات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعىُ على حرص الوزارة لإنشاء ادارة لحوكمة التبرعات العينية.
 
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.
 
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.

وزير الاوقاف

لحوم الاضاحى

صكوك لحوم الاضاحي

بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية

مؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية



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