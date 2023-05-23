الأوقاف: ننسق مع التضامن لتوزيع 1500 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكد الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف أنه يتم توزيع 1500 طن لحوم صكوك أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن الاجتماعىُ للفئات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعىُ على حرص الوزارة لإنشاء ادارة لحوكمة التبرعات العينية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.