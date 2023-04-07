اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 12:38 ص
أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة.. التضامن: توفير وجبتى "فطار وغداء" لحجاج الجمعيات الأهلية

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التضامن: توفير وجبتى "فطار وغداء" لحجاج الجمعيات الأهلية الكعبة المشرفة- حجاج - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

لجنة النظام والمراقبة بأسيوط تتيح قبول أعضاء للعمل بامتحانات الثانوية العامة

ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات

وزير الزراعة يشهد توقيع وثيقة مشروع بين معهد بحوث الصحراء والفاو

عميد إعلام القاهرة الأسبق: دراما الكتيبة 101 للمتحدة يعزز الهوية المصرية للأجيال الجديدة

بط مزارع بـ95 جنيها ولحم بلدى بـ170.. عروض على السلع بمعارض أهلا رمضان بالجيزة

 


الهجره

التعليم العالى

جامعه القاهره

الاوقاف

وزاره الهجره

الزراعه

الصحه

التموين



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