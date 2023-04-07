أخبار 24 ساعة.. التضامن: توفير وجبتى "فطار وغداء" لحجاج الجمعيات الأهلية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
لجنة النظام والمراقبة بأسيوط تتيح قبول أعضاء للعمل بامتحانات الثانوية العامة
ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات
وزير الزراعة يشهد توقيع وثيقة مشروع بين معهد بحوث الصحراء والفاو
عميد إعلام القاهرة الأسبق: دراما الكتيبة 101 للمتحدة يعزز الهوية المصرية للأجيال الجديدة
وزيرة التضامن: تخصيص عيادات طبية لحجاج الجمعيات الأهلية
التعليم تعلن توفير منح من الجامعة الأمريكية لأوائل الثانوية العامة.. تفاصيل
بط مزارع بـ95 جنيها ولحم بلدى بـ170.. عروض على السلع بمعارض أهلا رمضان بالجيزة
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