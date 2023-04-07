أخبار 24 ساعة.. التضامن: توفير وجبتى "فطار وغداء" لحجاج الجمعيات الأهلية

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لجنة النظام والمراقبة بأسيوط تتيح قبول أعضاء للعمل بامتحانات الثانوية العامة

بط مزارع بـ95 جنيها ولحم بلدى بـ170.. عروض على السلع بمعارض أهلا رمضان بالجيزة