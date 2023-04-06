اليوم السابع
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الرقابة الصحية: 60% من معايير جودة الخدمات الصحية تعتمد فى تطبيقها على طاقم التمريض

الخميس، 06 أبريل 2023 01:50 م
الرقابة الصحية: 60% من معايير جودة الخدمات الصحية تعتمد فى تطبيقها على طاقم التمريض الأستاذ الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أجرى الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هذا الأسبوع عددا من اللقاءات في إطار دعم التدريب على معايير الجودة والتوسع في تطبيق هذه المعايير بالمنشآت الصحية المعتمدة بمختلف فئاتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

بحث رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال لقاء مع د. كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لتدريب طلاب معاهد ومدارس التمريض الفنية على معايير GAHAR، مؤكدا أهمية استيعاب التمريض لمعايير الجودة وتطبيقها حتى تتحول الى ثقافة هامة لاستدامة نظم الجودة داخل المنشأة، وأشار إلى أنه بدون بناء قدرات اطقم التمريض فإن كل جهود تحسين الجودة داخل المنشأة الصحية تذهب أدراج الرياح.

 

وأضاف أن أكثر من 60% من معايير جودة الخدمات الصحية تعتمد في تطبيقها على طاقم التمريض إما من خلال السلوك المباشر أو غير المباشر، منوهاً إلى أن طاقم التمريض هو الأقرب إلى المريض طوال رحلة علاجه سواء داخل المستشفي أو خارجها .

 

وفي سياق متصل، التقى الأستاذ الدكتور أحمد طه بوفد الوكالة الدولية الأمريكية لبحث تدريب مراجعي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال شهر اكتوبر القادم وفقا لأحدث الاتجاهات الدولية في تقييم مختلف أبعاد الخدمة الصحية، وذلك في اطار حرص الهيئة علي بناء قدرات مراجعيها وتدريبهم علي كافة المهارات الدولية فيما يخص عملية تقييمهم للمنشآت الصحية المختلفة تمهيداً لاعتمادها.


الرقابة الصحية

الاعتماد والرقابة

معايير الجودة

التمريض



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