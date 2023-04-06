بط مزارع بـ95 جنيها ولحم بلدى بـ170.. عروض على السلع بمعارض أهلا رمضان بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تشهد معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان الكريم، حيث تتيح احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات وغيرها، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.

وتضخ وزارتي التموين والزراعة، يوميا، كميات وفيرة من السلع الأساسية وأبرزها اللحم المفروم والكفتة والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والسمان"، والعسل بأنواعه وزيت الزيتون وغيرها بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء على المواطنين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية قائمة أسعار السلع بمنفذ بيع منتجات وزارة الزراعة بمعرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-فراخ (زنة كيلو/كيلو و100) بسعر 105 جنيه.

-فراخ (زنة كيلو و200/كيلو و300) بسعر 125 جنيها.

-فراخ (زنة كيلو و300/كيلو و400) بسعر 135 جنيها.

-فيليه فراخ (900 جرام) بسعر 155 جنيها.

-وراك فراخ (900 جرام) بسعر 75 جنيها.

-دبوس فراخ (800 جرام) بسعر 85 جنيها.

-شيش طاووق (900 جرام) بسعر 140 جنيها.

-بط مزارع سعر بسعر 95 جنيها.

-سمان جامبو “2 فردة" بسعر 65 جنيها.

-كبدة وقوانص (400 جرام) بسعر 35 جنيها.

-كفتة شوي (900 جرام) بسعر 90 جنيها.

-برجر لحمة (900 جرام) بسعر 90 جنيها.

-كبدة شرائح (400 جرام) بسعر 50 جنيها.

-كبدة اسكندراني (400 جرام) بسعر 50 جنيها.

-سجق لحمة (400 جرام) بسعر 45 جنيها.

-سوسيس (400 جرام) بسعر 40 جنيها.

-كفتة أرز (900 جرام) بسعر 50 جنيها.

-ممبار (900 جرام) بسعر 50 جنيها.

-محشي ورق عنب (900 جرام) بسعر 50 جنيها.

-كبيبة (450 جرام) بسعر 50 جنيها.

-لحم بلدي قطع مميزة (800 جرام) بسعر 170 جنيها.