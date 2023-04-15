أخبار × 24 ساعة.. 6 أيام إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"الرى" ترفع الطوارئ خلال إجازة العيد.. تشكيل غرف عمليات للمتابعة على مدار اليوم
تعرف على كيفية حجز تذاكر قطارات عيد الفطر الإضافية
الصحة: حصول المعامل المركزية للوزارة على شهادة الـ ISO فى اختبار فحوصات كورونا
شيخ الأزهر: أى عبث يخرج بالأسرة عن إطار الذكورة والأنوثة تدمير للوجود بأسره
الصحة: فحص 6 ملايين و543 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى
التضامن: انتهاء بحث 2000 أسرة لنقلهم من المناطق غير الآمنة بالإسكندرية
6 أيام إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء.. اعرف التفاصيل
إطلاق دليل توعية مشترك للسفر إلى ألمانيا بمشاركة وزارة الهجرة و3 جهات أوروبية
رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد
مستشار وزير الزراعة: استعدادات بحدائق الوزارة لاستقبال الزوار خلال الأعياد
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