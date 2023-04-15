اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 12:04 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. 6 أيام إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

السبت، 15 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 6 أيام إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء وزارة القوى العاملة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"الرى" ترفع الطوارئ خلال إجازة العيد.. تشكيل غرف عمليات للمتابعة على مدار اليوم

تعرف على كيفية حجز تذاكر قطارات عيد الفطر الإضافية

الصحة: حصول المعامل المركزية للوزارة على شهادة الـ ISO فى اختبار فحوصات كورونا

الصحة: فحص 6 ملايين و543 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى

التضامن: انتهاء بحث 2000 أسرة لنقلهم من المناطق غير الآمنة بالإسكندرية

6 أيام إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء.. اعرف التفاصيل

إطلاق دليل توعية مشترك للسفر إلى ألمانيا بمشاركة وزارة الهجرة و3 جهات أوروبية
 

 


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