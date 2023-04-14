اليوم السابع
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6 أيام إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 14 أبريل 2023 02:10 م
6 أيام إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء.. اعرف التفاصيل وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن أن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء إعتبارا من الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

 

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

 

وجاء في البيان أيضا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.


القوى العاملة

إجازة عيد الفطر

اجازة العيد للقطاع الخاص



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