اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

الجمعة، 14 أبريل 2023 11:57 ص
رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وتمنى الدكتور محمد الخشت، السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء يوم 15 أبريل المقبل. 

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.


التعليم العالى

اعياد الاقباط

جامعة القاهرة

محمد الخشت

المسيحيين

البابا تواضروس



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