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جامعة القاهرة تنظم معسكر ريادة الأعمال لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة

الجمعة، 14 أبريل 2023 10:18 ص
جامعة القاهرة تنظم معسكر ريادة الأعمال لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن تنظيم معسكر ريادة الأعمال ومسابقة  start   up weekend بقيادة المدرب  إسماعيل عبد الغافر مدرب دولى ريادة الأعمال واستشاري مشروعات صغيرة ومتوسطة وذلك لجميع منسوبى جامعة القاهرة وتحت رعاية أكاديمية البحث العلمى.

ومن المقرر أن يتم التدريب على أساسيات ريادة الأعمال ومنهجية التفكير التصميمي كأحد منهجيات العمل للوصول لنماذج مبتكرة في ريادة الاعمال وسيتناول البرنامج التدريبي، أساسيات ريادة الأعمال وتعريف المشروعات وأنواعها،  صفات رائد الأعمال والمهارات التي يجب أن يجيدها، مقدمة عن التفكير التصميمي وخطواته الخمس بناء على نموذج ستانفورد ، طرق تحديد المشكلات وتحليلها وكيفية توليد الأفكار لحلها، وضع خطة عمل مصغرة للمشروع الذي يحل المشكلة التي تم تحديدها  Business model،  طرق اختبار نجاح فكرة المشروع ونمذجتها لتيسير تطويرها فيما بعد .

وتنطلق فعاليات  التدريب أيام 14 و 15 و 19 ابريل - 9 مساء اونلاين، الى أن تشهد أخر أيام التدريب مسابقة لعرض مشروعات المشاركين، وسوف يتم اختيار افضل ٣ مشروعات لتاهيلهم للالتحاق بحاضنات ابداع التابعه لأكاديمية البحث العلمي، والحصول علي دعم يصل إلى 350 ألف جنيه منهم 70 الف مكافآت لأصحاب المشروع والباقي لتحويل الفكره إلي شركة والوصول للمنتج النهائي.

وأعلن نادى ريادة الأعمال أن هناك أيضا فرصة لافضل المشروعات للالتحاق بحاضنه كلية سياسه واقتصاد بجامعة القاهرة.


جامعة القاهرة

ريادة الاعمال

اكاديمية البحث العلمى

اخبار مصرية



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