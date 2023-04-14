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أستاذ إعلام:"المتحدة تناولت قضايا اجتماعية بمسلسلات رمضان قد تسفر عن تعديل قوانين"

الجمعة، 14 أبريل 2023 03:30 م
أستاذ إعلام:"المتحدة تناولت قضايا اجتماعية بمسلسلات رمضان قد تسفر عن تعديل قوانين" الشركة المتحدة
كتب محمد صبحى

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أشاد الدكتور حمدى ربيع استاذ مساعد بكلية الإعلام بجامعة النهضة ، بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل تحت الوصاية ضمن دراما شهر رمضان ، مؤكدا انه إنتاج مختلف للمتحدة ويقف فى صف الأمهات الأرامل وبناء عليه قد تسفر عن إجراء تعديل وتغيير ببعض القوانين فى الدولة المصرية بسبب جدية الموضوعات التى تناولتها الشركة المتحدة ،كما أنه مسلسل مختلف عن المسلسلات الطويلة التى تعتمد على المد والحشو.

وأضاف الدكتور حمدى ربيع فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن المسلسل مبهر من جميع الجوانب مشيدًا بفريق العمل بداية من تصميم أزياء الفنانين والتى جاءت أشبه بملابس أهالى دمياط والموسيقى التصويرية وأيضا اختيار مواقع التصوير التى تحاكى الواقع الذى يتناول العمل الدرامى.

وأكد أستاذ كلية الإعلام بجامعة النهضة أن الشركة المتحدة تقدم انتاج مختلف للقضايا الاحتماعية تمثل شريحة كبيرة من المجتمع وليس موضوعات الإثارة وموضوعات تلمس الجمهور وهذا شئ ايجابى فى موسم دراما المتحدة بمسلسلات شهر رمضان.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023  عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة، وتحت الوصاية. 


اعلام القاهرة

مسلسلات رمضان 2023

دراما المتحدة

الشركة المتحدة

اخبار مصر



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