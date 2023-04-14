"الأوقاف" تفتتح اليوم 23 بيتا من بيوت الله منها 13 مسجدا جديدا

تفتتح وزارة الاوقاف اليوم الجمعة ( 23 ) مسجدًا ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1077 ) مسجدًا، منها ( 871 ) مسجدًا جديدًا أو، و ( 206 ) مساجد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. المعين البحري - الصفيحة
2. عمر بن الخطاب – حوض الجحادم – جهينة الشرقية
3. السلام – نجع هاشم عسيري – شمال دار السلام
4. الصفا والمروة – الصلعا – مركز سوهاج
5. الفتح – الرشايدة – مركز العسيرات
مديرية أوقاف الدقهلية
6. الكبير – عزبة البرعي – مركز أجا
مديرية أوقاف قنا
7. آل عمران – نجع عبد القادر- دشنا
مديرية أوقاف المنيا
8. مسجد عزبة يحى يونس – عزبة يونس العرين القبلي – دروة - ملوي
مديرية أوقاف الشرقية
9. الفتح – بنايف حانوت – كفر صقر
مديرية أوقاف الفيوم
10. السلام – البسيونية – مركز الفيوم
مديرية أوقاف البحيرة
11. محمد جويدة – قرية جويدة – مركز حوش عيسى
12. محمد حسن الفقي – العمرية – مركز دمنهور
13. كوم العلواني الغربي – البرنوجي – مركز دمنهور
ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف بني سويف
1. المدارس – سدس – ببا
مديرية أوقاف المنوفية
2. سيد الجحش – فيشا - منوف
مديرية أوقاف سوهاج
3. سيدي أبو الحسن الشاذلي – السلاموني - أخميم
مديرية أوقاف البحيرة
4. النور المحمدي محطة 36 – قرية عين جالوت – مركز بدر
مديرية أوقاف قنا
5. العتيق – الحراجية - دشنا
6. الرحمن – بندر أبو تشت
مديرية أوقاف أسوان
7. نجع ونس الشرقي - دراو
مديرية أوقاف الدقهلية
8. الإخلاص - منية سندوب
مديرية أوقاف الغربية
9. عباد الرحمن – كفر ششتا – مركز زفتى
مديرية أوقاف المنيا
10. الميري – قرية نزلة البدرمان – دير مواس
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