اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 07:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار صرف معاشات أبريل بزيادة 15% من ماكينات الصرف لمن تخلفوا عن الموعد

الجمعة، 14 أبريل 2023 06:30 ص
استمرار صرف معاشات أبريل بزيادة 15% من ماكينات الصرف لمن تخلفوا عن الموعد صرف معاشات - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي  اليوم الجمعة فى  صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15 %، من ماكينات الصرف الآلى التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد. 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التى يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات".

 

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".

 

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.


التأمينات

زيادة صرف المعاشات

زيادة المعاشات

موعد صرف زيادة المعاشات

زيادة المعاش

إجراءات صرف المعاشات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التضامن تصرف اليوم معاشات أبريل بزيادة 15% لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الأحد، 09 أبريل 2023 01:00 م

قانون التأمينات ينظم حالات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بدلا من المعاش

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 08:00 ص

التضامن تستمر فى صرف معاشات أبريل بزيادة 15% لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:00 م

التضامن توجه باستمرار صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:00 م

تعرف على موقف المتخلفين عن صرف معاشات أبريل فى الموعد المحدد

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:00 م

لبنان: لجنة وزارية تُقر حلولا لأزمة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين لإقرارها

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:00 م

مخرج "الكتيبة 101": جهزنا كثيرا للمسلسل وإجراء معايشة مع أبطال القوات المسلحة وهذا سر النجاح

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة