اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 07:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تحت شعار "100 مليون صحة"..

الصحة: فحص 6 ملايين و543 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى

الجمعة، 14 أبريل 2023 07:00 م
الصحة: فحص 6 ملايين و543 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و543 ألفاً و294 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مجانا تحت شعار "100 مليون صحة" وذلك منذ بداية شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية أكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى المواطنين في الفئة العمرية من 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي بأمراض مزمنة.

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع عبدالغفار أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيراً إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» مناشداً المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والاطمئنان على حالتهم الصحية.


الصحه

وزاره الصحه

اخبار وزاره الصحه

100 مليون صحه



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة: مشروع الجينوم يساهم فى تحسين منظومة الصحة العامة وتحديد طرق العلاج

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:18 ص

وزير الصحة يعلن ضم العاملين بالإسعاف لعضوية صندوق التعويض عن المخاطر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:20 م

"صحة الشيوخ" توصى بتخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد تمريض تابع لوزارة الصحة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:52 م

وزير الصحة يبحث التعاون مع هيئة "فولبرايت" فى توفير المنح والبرامج الدراسية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:21 م

وزير الصحة يبحث مع مدير الإشارة بالقوات المسلحة تعظيم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

الخميس، 13 أبريل 2023 01:35 م

وزير الصحة يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية

الخميس، 13 أبريل 2023 01:42 م

وزارة الصحة تصدر سلسلة تحذيرات بالتزامن مع التقلبات الجوية.. وتؤكد: التعرض للطقس البارد يؤدى لإصابات بدنية متنوعة.. وننصح بارتداء الملابس الثقيلة وعدم الخروج فى المطر.. وتشدد على ضرورة حماية الأطفال من البرد

الجمعة، 14 أبريل 2023 01:00 ص

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات

الخميس، 13 أبريل 2023 05:34 م

وزير الصحة يعتمد الخطة العلاجية المقترحة من «التأمين الصحي» لعلاج مرضى الهيموفيليا

الخميس، 13 أبريل 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة