تعرف على كيفية حجز تذاكر قطارات عيد الفطر الإضافية

تشغل هيئة السكة الحديد 78 قطار مكيف و52 قطار تهوية ديناميكية بإجمالى 130 قطار، بإجمالى 98176 مقعد بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ رحلات القطارات الإضافية الأحد القادم 16 أبريل إلى 29 إبريل 2023 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم، وذلك بجانب القطارات العادية.

أكدت هيئة السكة الحديد أنها وضعت قواعد لحجز تذاكر القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر، حيث يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية قبل السفر بــ24 ساعة، ويتم صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومى، ووقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد .

وجاءت مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك كالتالى:

- تشغيل قطاري 1940 - 1941 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-إعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات VIP مكيفة رقم 1940 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان 10:05 اليوم التالي.

-إعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات VIP مكيفة رقم 1941 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة 11:15 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري 1942 - 1943 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-إعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة مكيفة رقم 1942 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 16:55 يصل أسوان 05:15 اليوم التالي.

-إعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 20:00 يصل القاهرة 08:15 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري 1938 - 1939 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-إعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة مكيفة رقم 1938 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان 12:00 اليوم التالي.

-إعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1939 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 19:25 يصل القاهرة 07:40 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري روسي 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-إعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة تهوية ديناميكية رقم 2202 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 15:15 يصل أسوان 03:55 اليوم التالي.

-إعتبارًا من يوم 17 أبريل 2203 يتم تشغيل قطار روسي ثالثة تهوية ديناميكية رقم 2203 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 15:00 يصل القاهرة 03:40 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري روسي 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

- يتم تشغيل قطار رقم 2204 مخصوص روسي ثالثة تهوية ديناميكية من القاهرة - أسوان ليلة 16 - 17 أبريل حتى ليلة 28-29 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 00:40 يصل أسوان 13:45 ذات اليوم.

-يتم تشغيل قطار روسي ثالثة تهوية ديناميكية رقم 2205 من أسوان - القاهرة من يوم 17 أبريل حتى يوم 29 أبريل2023 يتحرك من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة 23:20 ذات اليوم.