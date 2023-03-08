أخبار × 24 ساعة.. التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة التضامن تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث قطار قليوب
الصحة: ارتفاع وفيات حادث قطار قليوب إلى حالتين.. واستقرار حالة المصابين
السكة الحديد تصدر بيانا تفصيليا بحادث قطار محطة قليوب
محافظ القليوبية يتفقد مكان اصطدام قطار قليوب.. والسكة الحديد: اصطدم بحاجز التصادم
وزير التعليم: ملتزمون بتوفير حق التعليم لكل طفل على أرض مصر
وزير التموين: 15 مارس افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نصر
رئيس الوزراء يراجع مع وزير الإسكان تحصيل مستحقات الدولة وتقنين أوضاع الأراضى
وزير العدل يعلن عن 8 بنود لوثيقة إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية
وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب ..صور
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