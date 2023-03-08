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أخبار × 24 ساعة.. التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:08 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات وزارة التضامن - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
وزيرة التضامن تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث قطار قليوب
 
الصحة: ارتفاع وفيات حادث قطار قليوب إلى حالتين.. واستقرار حالة المصابين
 
السكة الحديد تصدر بيانا تفصيليا بحادث قطار محطة قليوب
 
محافظ القليوبية يتفقد مكان اصطدام قطار قليوب.. والسكة الحديد: اصطدم بحاجز التصادم
 
وزير التعليم: ملتزمون بتوفير حق التعليم لكل طفل على أرض مصر
 
وزير التموين: ‏15 مارس افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نصر
 
رئيس الوزراء يراجع مع وزير الإسكان تحصيل مستحقات الدولة وتقنين أوضاع الأراضى
 
وزير العدل يعلن عن 8 بنود لوثيقة إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية
 

 


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