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وزيرة التضامن تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث قطار قليوب

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:42 م
وزيرة التضامن تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث قطار قليوب وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حصول أسرة كل متوفي بسبب حادث قطار قليوب على 100 ألف جنيه، أما المصابون فأنه في حالة العجز الكلي يتم التعامل معه مثل حالة الوفاة، إذ يحصل على 100 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عدد من حالات الوفاة وعدد من الإصابات خرج بعضها من المستشفي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية.

 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

 

ووجهت القباج بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.

 


وزيرة التضامن

حادث قطار قليوب

ضحايا قطار قليوب

قطار قليوب

حادثة قطار قليوب



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